РИАМО - 11 апр. За нарушение требований пожарной безопасности, сжигание мусора, разведение костров и пала сухой травы предусмотрена административная ответственность, во время действия особого противопожарного режима в Подмосковье размер штрафов удваивается, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

В Подмосковье с 30 марта установлен особый противопожарный режим. Из-за сжигания сухой травы нарушается процесс образования перегноя, обедняется почвенное плодородие, ослабляется рост растений.

«Во время таких загораний погибают насекомые, полезные почвенные микроорганизмы, разрушаются кладки и места гнездовий птиц. При травяном пожаре гибнут от огня или задыхаются в дыму млекопитающие, живущие в сухой траве», — говорится в сообщении.

Единственный эффективный способ борьбы с травяными палами – это предотвращать их. Нужно соблюдать правила пожарной безопасности: не сжигать сухую траву, не разводить огонь около деревьев, кустов, построек, не сжигать бесконтрольно мусор, не оставлять костер горящим, не разрешать детям играть со спичками, не позволять им жечь траву.

Чтобы предотвратить переход огня с одного строения на другое, нужно очистить территорию двора от мусора и сухой травы. Нельзя бросать горящие спички и окурки. Запрещено оставлять в лесу стеклянную посуду, которая в солнечную погоду может сфокусировать солнечный луч и воспламенить траву, и самовозгораемый материал.

За нарушение требований пожарной безопасности, разведение костров, сжигание мусора и поджог сухой травы предусмотрена административная ответственность. Во время особого противопожарного режима размер штрафов увеличивается в два раза.

По всем вопросам можно обратиться в службу спасения Подмосковья по телефону «112», в МЧС России – «01» и «101», в ГУ МЧС России по Московской области - 8 (498) 505-41-70.