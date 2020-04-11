РИАМО - 11 апр. Несмотря на теплую погоду в столице, водителям посоветовали отложить смену зимней резины на летнюю, «переобуться» можно будет и после окончания режима самоизоляции, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения Москвы.

«В Москве значительно потеплело, и люди массово выстроились в очередь в шиномонтаж, чтобы сменить зимнюю резину на летнюю. Напоминаем, что в Москве действует режим самоизоляции, поэтому мы настоятельно просим оставаться дома и не нарушать режим самоизоляции», - говорится в сообщении.

Водителям напомнили, что сменить резину на колесах можно будет и после отмены режима самоизоляции.

В столице для всех жителей до конца апреля действует ражим обязательной самоизоляции. Из дома можно выходить в случае крайней необходимости. Для людей, которые находятся в группе риска по коронавирусу, продукты и лекарства привозят волонтеры.

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Текстовая трансляция

11 АПРЕЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса по Московской области

- На всех въездах в столицу дежурят полицейские, которые уточняют у автомобилистов причину въезда в город. Жителей призвали проявлять сознательность и соблюдать режим самоизоляции: отказаться от невынужденных поездок, сократить круг общения.

- 26 нарушителей карантина оштрафовали в столице. За последние сутки выявили 12 нарушителей.

- Строителям сохранят зарплату на время остановки работ в Москве. Рабочие будут оставаться в местах своей дислокации на территории Москвы.

- Столичных полицейских будут проверять на Covid‑19 со следующей недели. Это касается сотрудников, которые заняты соблюдением общественного порядка в городе.

- За сутки в России зарегистрировали 1667 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1030 заболевших, в Подмосковье - 152.