РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 апр. Власти Подольска разъяснили, почему в гипермаркете «Глобус» во время эпидемии коронавируса продолжают продавать на законных основаниях товары, не входящие в перечень непродовольственных товаров первой необходимости, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Предприниматель из Подольска пожаловалась на интернет-портале, что в связи с коронавирусом ей пришлось закрыть свой магазин одежды, а в гипермаркете «Глобус» в Климовске помимо продуктов продается одежда, бытовая техника, обувь и другие товары не первой необходимости. Она попросила уточнить, насколько это законно. Пока кого-то закон ограничивает, другие делают бизнес и получают прибыль. Обращение по вопросу осуществления торговой деятельности ООО «Гиперглобус» рассмотрело управление потребительского рынка администрации Подольска.

«При реализации хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую деятельность, товаров, входящих хотя бы в одну группу товаров, указанных в перечне (непродовольственных товаров первой необходимости - ред.), такие хозяйствующие субъекты вправе реализовывать товары, не включенные в перечень. На основании вышеизложенного, очевидно, что компания действует в рамках законодательства», - сказал заместитель главы администрации городского округа Подольск Алексей Кук.

В соответствии с пунктом 4 указа президента РФ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» деятельность организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости, не приостановлена. Также, в распоряжении правительства РФ «Об организациях, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года и утверждении рекомендуемого перечня непродовольственных товаров первой необходимости» содержится это разъяснение (в пункте 4).