РИАМО - 11 апр. За состоянием рабочих, занятых на строительстве инфекционного центра в новой Москве, ведется медицинский контроль, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Мы ведем медицинский контроль сотрудников на объекте. <...> Проводим санитарную обработку (внутри помещений - ред.) фактически каждые два дня. <...> Введен специальный контроль за питанием людей. Делаем максимум, чтобы люди, которые находятся на объекте, как можно меньше были подвержены этому вирусу», - сказал Бочкарев.

Он также добавил, что помещения временного проживания рабочих находятся на расстоянии 7 метров друг от друга. Если человек почувствует себя плохо, его отправят в общежитие или домой, где за его состоянием будут следить врачи.

На сегодняшний день на стройплощадке работают порядка 11 тысяч человек и свыше 900 единиц техники.

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11 АПРЕЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса по Московской области

- На всех въездах в столицу дежурят полицейские, которые уточняют у автомобилистов причину въезда в город. Жителей призвали проявлять сознательность и соблюдать режим самоизоляции: отказаться от невынужденных поездок, сократить круг общения.

- 26 нарушителей карантина оштрафовали в столице. За последние сутки выявили 12 нарушителей.

- Строителям сохранят зарплату на время остановки работ в Москве. Рабочие будут оставаться в местах своей дислокации на территории Москвы.

- Столичных полицейских будут проверять на Covid‑19 со следующей недели. Это касается сотрудников, которые заняты соблюдением общественного порядка в городе.

- За сутки в России зарегистрировали 1667 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1030 заболевших, в Подмосковье - 152.