РИАМО - 11 апр. На время остановки строительных работ в Москве рабочим продолжат выплачивать заработную плату, в то же время будут продолжены работы по проходке тоннелей метро, строительство объектов медицинского назначения и ряда других, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В Москве с 13 по 19 апреля приостановят почти все строительные и ремонтные работы. Эта мера принята для борьбы с распространением коронавируса.

«В городе Москве приостанавливаются работы на всех строительных объектах. Как выполняемых по городскому бюджету, так и выполняемых за счет средств инвесторов», - сказал Бочкарев.

Он также добавил, что на ряде объектов в столице работы будут продолжены. Это проходка тоннелей метро, работы на объектах железнодорожного транспорта, инженерного и медицинского назначения.

«Рабочие будут оставаться в местах своей дислокации на территории Москвы (в ближайшую неделю - ред.). За ними будет обеспечен медицинский контроль. <...> Зарплату они получать будут в этот период. <...> Решением оперативного штаба определен срок на одну неделю. При необходимости он будет продлен», - подчеркнул Бочкарев.

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11 АПРЕЛЯ

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