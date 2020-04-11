РИАМО - 11 апр. Амбулаторные центры диагностики пациентов с подозрением на коронавирус, которые создадут на базе столичных поликлиник, будут работать круглосуточно, сообщает оперативный штаб Москвы.

«Только на основании лабораторных исследований поставить диагноз «коронавирусная инфекция» не всегда возможно – тесты иногда дают ложноотрицательные результаты. Поэтому мы приняли решение создать около 40 амбулаторных центров для работы с горожанами, у которых есть подозрение на коронавирусную инфекцию», — сказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она добавила, что в этих центрах обязательно должна быть возможность проводить КТ-исследования.

Такие амбулаторные центры будут работать круглосуточно только для пациентов, у которых есть подозрение на коронавирус.

Как отметила Ракова, сначала пациенты будут проходить компьютерную томографию. После этого – УЗИ. Дальше – забор крови и мазка для теста. Для разработки тактики лечения пациенту сделают кардиограмму. По итогам обследования будет поставлен диагноз, определено, есть пневмония или ее нет, степень тяжести. После этого будет принято решение, где пациент будет лечиться – в стационаре или на дому.

В центр пациенты смогут попасть только на скорой помощи или по назначению врача поликлиники, если будет отмечено ухудшение состояния.

В каждом амбулаторном центре будет круглосуточно работать аптечный пункт.

За минувшие сутки в городе зафиксировано 1030 новых случаев заражения, общее число пациентов с коронавирусом составляет 8 852.

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11 АПРЕЛЯ

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