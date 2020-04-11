РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 апр. В подмосковном Подольске волонтеры поздравили с 67-летием Марию Саяпину, находящуюся в самоизоляции, и подарили ей торт, сообщается на странице центра в соцсети Instagram kdm_podolsk.

«В Волонтерский центр по помощи гражданам, находящимися в самоизоляции в связи с COVID-19, 10 апреля поступила 81 заявка от жителей округа, 55 из них отработали. Волонтеры центра из клуба ATV club Bizon @atvbizon оказали благотворительную помощь от своего клуба Марии Саяпиной, которой исполнилось 67 лет, и подарили не только необходимые продукты питания, но и праздничный торт», - говорится в сообщении.

Добровольцы центра каждый день оказывают адресную помощь: привозят лекарства, продукты и товары первой необходимости, выгуливают собак и доставляют корм для домашних животных.