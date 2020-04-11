РИАМО - 11 апр. В больницах Москвы еще около 4 тысяч пациентов, которым поставили диагноз пневмония, могут быть заражены коронавирусной инфекцией, тесты на коронавирус у таких пациентов часто показывают ложноотрицательный результат, сообщает ТАСС.

«Более того, в больницах Москвы еще около 4 тысяч людей проходят лечение в связи с пневмонией. При этом уже всем сейчас наглядно видно, что, по данным КТ и клиническому состоянию пациента, все эти лица болеют коронавирусной инфекцией», - сказала заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, тесты на коронавирус у данных пациентов часто показывают отрицательный результат, но по развитию пневмонии видно, что она имеет вирусную природу.

Всего в мегаполисе зафиксировано 8 852 случая заражения Covid-2019, из них за последние сутки - 1030.

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11 АПРЕЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса по Московской области

- На всех въездах в столицу дежурят полицейские, которые уточняют у автомобилистов причину въезда в город. Жителей призвали проявлять сознательность и соблюдать режим самоизоляции: отказаться от невынужденных поездок, сократить круг общения.

- 26 нарушителей карантина оштрафовали в столице. За последние сутки выявили 12 нарушителей.

- Строителям сохранят зарплату на время остановки работ в Москве. Рабочие будут оставаться в местах своей дислокации на территории Москвы.

- Столичных полицейских будут проверять на Covid‑19 со следующей недели. Это касается сотрудников, которые заняты соблюдением общественного порядка в городе.

- За сутки в России зарегистрировали 1667 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1030 заболевших, в Подмосковье - 152.