РИАМО - 11 апр. При необходимости в столице могут построить еще один инфекционный центр для приема больных с коронавирусом, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Такая возможность рассматривалась с самого начала, анализировалась. Решение пока не принято. Мы прорабатываем различные варианты. Если потребуется, будем готовы», - сказал Бочкарев.

В настоящее время на финальной стадии строительства находится инфекционный центр в новой Москве. Его готовность оценивается на 98%. В клинике будет организовано порядка 900 койко-мест для пациентов.

В столице выявили 8852 случая заражения коронавирусом, из них за последние сутки - 1030. Среди новых случаев заражения 47,5% составляют пациенты в возрасте от 18 до 45 лет, 35,5% – от 46 до 65 лет и еще 12% старше 65 лет, еще 5% - это дети.

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Текстовая трансляция

11 АПРЕЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса по Московской области

- На всех въездах в столицу дежурят полицейские, которые уточняют у автомобилистов причину въезда в город. Жителей призвали проявлять сознательность и соблюдать режим самоизоляции: отказаться от невынужденных поездок, сократить круг общения.

- 26 нарушителей карантина оштрафовали в столице. За последние сутки выявили 12 нарушителей.

- Строителям сохранят зарплату на время остановки работ в Москве. Рабочие будут оставаться в местах своей дислокации на территории Москвы.

- Столичных полицейских будут проверять на Covid‑19 со следующей недели. Это касается сотрудников, которые заняты соблюдением общественного порядка в городе.

- За сутки в России зарегистрировали 1667 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1030 заболевших, в Подмосковье - 152.