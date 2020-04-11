РИАМО - 11 апр. В Москве в ближайшие две недели планируют дополнительно развернуть до 10 тысяч коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает РИА Новости.

В мегаполисе для всех горожан до 1 мая действует режим самоизоляции. Кроме того, со следующей недели будут поэтапно вводить пропускной режим для передвижений по Москве.

«В ближайшие две недели только городская система здравоохранения дополнительно направит на борьбу с коронавирусом 7-10 тысяч коек», - сказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В столичных лабораториях ежедневно делают по 17 тысяч тестов на Covid-2019.

За минувшие сутки в городе зафиксировано 1030 новых случаев заражения, общее число пациентов с коронавирусом составляет 8 852.

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Текстовая трансляция

11 АПРЕЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса по Московской области

- На всех въездах в столицу дежурят полицейские, которые уточняют у автомобилистов причину въезда в город. Жителей призвали проявлять сознательность и соблюдать режим самоизоляции: отказаться от невынужденных поездок, сократить круг общения.

- 26 нарушителей карантина оштрафовали в столице. За последние сутки выявили 12 нарушителей.

- Строителям сохранят зарплату на время остановки работ в Москве. Рабочие будут оставаться в местах своей дислокации на территории Москвы.

- Столичных полицейских будут проверять на Covid‑19 со следующей недели. Это касается сотрудников, которые заняты соблюдением общественного порядка в городе.

- За сутки в России зарегистрировали 1667 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1030 заболевших, в Подмосковье - 152.