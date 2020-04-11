РИАМО - 11 апр. Уже в ближайшее время в строящемся инфекционном центре в новой Москве начнут монтаж тяжелого медицинского оборудования, сейчас завершают монтаж вентиляционных установок в лечебных и реанимационных корпусах, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В настоящее время также идет подготовка к монтажу тяжелого оборудования - компьютерных томографов. К вечеру завтрашнего дня планируют подготовить и начать передавать помещения лечебных и реанимационных корпусов к монтажу медицинского оборудования (аппараты ИВЛ и другое - ред.)», - сказал Бочкарев.

Он также добавил, что строительство объекта находится на финальной стадии. Полностью возведены все здания, завершают прокладку инженерных коммуникаций. Рабочие приступили к устройству подъездных путей и благоустройству.

«Завершена прокладка магистрального электрического кабеля. Мы сейчас завершаем монтаж вентиляционных установок в лечебных и реанимационных корпусах», - добавил Бочкарев.

В поселении Вороновское достраивают комплекс с реанимационным, операционным, диагностическим и другими блоками, общежитиями для охраны и технического персонала. Инфекционный комплекс продолжит работу и после пандемии коронавируса.

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11 АПРЕЛЯ

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- На всех въездах в столицу дежурят полицейские, которые уточняют у автомобилистов причину въезда в город. Жителей призвали проявлять сознательность и соблюдать режим самоизоляции: отказаться от невынужденных поездок, сократить круг общения.

- 26 нарушителей карантина оштрафовали в столице. За последние сутки выявили 12 нарушителей.

- Строителям сохранят зарплату на время остановки работ в Москве. Рабочие будут оставаться в местах своей дислокации на территории Москвы.

- Столичных полицейских будут проверять на Covid‑19 со следующей недели. Это касается сотрудников, которые заняты соблюдением общественного порядка в городе.

- За сутки в России зарегистрировали 1667 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1030 заболевших, в Подмосковье - 152.