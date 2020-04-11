РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 11 апр. В подмосковном Дзержинском огнеборцы потушили пожар в квартире на улице Ленина, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Десятого апреля в 23:49 в оперативно-дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: городской округ Дзержинский, улица Ленина, дом №4.

«В 0:17 ликвидация последствий пожара. Пострадавших нет», - говорится в сообщении.

В тушении участвовали пять единиц техники и 19 человек.