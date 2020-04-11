РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 11 апр. Дзержинский отдел ЗАГС попросил жителей в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией перенести даты заключения браков по ранее поданным заявлениям, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, вызванной распространением коронавирусной инфекции, Дзержинский отдел ЗАГС Главного управления ЗАГС Московской области сообщает о необходимости переноса даты и времени государственной регистрации заключения брака по ранее поданным заявлениям», — говорится в сообщении.

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии Дзержинского отдела ЗАГС: 8(495)551-41-63 со вторника по пятницу с 8:00 до 17:00, в субботу - с 8:00 до 16:30.