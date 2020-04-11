РИАМО - 11 апр. После обрушения перекрытий из-за взрыва газа в двух подъездах пятиэтажного дома в Орехово-Зуеве продолжаются работы по вывозу личных вещей жильцов и укреплению несущих конструкций строения, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«За 10 апреля проведены работы: укрепление несущих конструкций дома; вывоз личных вещей проживающих граждан в первом и втором подъездах дома», - говорится в сообщении.

По данным спасателей, в настоящее время с жителей, зарегистрированных в первом и втором подъездах, были собраны заявки на получение денежных выплат в размере 30-50 тысяч рублей.

В субботу укрепление несущих конструкций поврежденного здания и вывоз личных вещей будут продолжены.

Место ЧП в городе оцеплено, охрана общественного порядка осуществляется полицейскими.

4 апреля в квартире на третьем этаже дома в Орехово-Зуеве произошел хлопок газа. В результате ЧП обрушились стены с пятого по третий этажи. При разборе завалов обнаружены тела мужчины 1984 года рождения и двух женщин 1962 и 1948 годов рождения. Кроме этого, пять человек с различными травмами доставлены в больницу.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Фондом капитального ремонта будет выделена сумма и проведены работы, которые позволят за шесть месяцев полностью восстановить первый и второй подъезды.

В доме будут отремонтированы все 80 квартир, а также сделан качественный ремонт, установлено новое газовое оборудование. Осенью 2020 года жители смогут вернуться в свои квартиры.