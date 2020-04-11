РИАМО - 11 апр. В субботу в деревне Верхнее Мячково Раменского городского округа произошло возгорание складских помещений площадью 2 тысячи квадратных метров, пожар потушили, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался дым из-под кровли, горение внутри склада на площади тысяча квадратных метров», - говорится в сообщении.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 04:13. В 05:40 огонь был локализован на площади 2 тысячи квадратных метров. Пламя было ликвидировано в 06:44.

По предварительной информации спасателей, в данном происшествии никто не пострадал.