РИАМО - 11 апр. В субботу на территории Подмосковья и Москвы местами ожидаются небольшие осадки, воздух прогреется до плюс 6 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура воздуха в Москве плюс 4 - плюс 6, по области плюс 1 - плюс 6 градусов», - говорится в сообщении.

При облачной с прояснениями погоде скорость ветра будет достигать 5-10 метров в секунду, а его порывы - до 14 метров в секунду.

По данным синоптиков, в целом погодные условия будут соответствовать климатической норме. Влажность воздуха окажется в районе 50%.

При данных погодных условиях у людей, которые длительное время страдают хроническими заболеваниями, со сниженным адаптационным потенциалом, с синдромом хронической усталости и переутомлением, могут быть различные симптомы недомогания.