РИАМО - 10 апр. В столице скончались восемь пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, им было от 39 до 84 лет, общее число умерших пациентов с коронавирусом в столице достигло 58 человек, говорится в сообщении оперативного штаба столицы.

«Среди умерших - пациенты от 39 до 84 лет. Все пациенты имели сопутствующие заболевания», - говорится в сообщении.

У них были диагностированы гипертония, ХОБЛ, атеросклероз, пиелонефирит. Кроме этого, у самого молодого скончавшегося наблюдалась острая респираторная недостаточность, полнокровие внутренних органов и отек головного мозга. Сахарный диабет был у троих умерших.

В городе за прошедшие сутки зафиксировали 1 124 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших в мегаполисе достигло 7 822.

С 13 апреля власти вводят ряд дополнительных ограничений, чтобы остановить распространение коронавируса: пропускной режим, прекращение предоставления медуслуг в непрофильных организациях, запрет на строительные работы, будет приостановлена работа каршеринга.

Как отметил столичный мэр Сергей Собянин, в Москве каждый день делают по 17 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию. Большая часть пациентов поступает в больницы еще до лабораторного анализа на коронавирус.

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Текстовая трансляция

10 АПРЕЛЯ

- Новые ограничения из‑за COVID‑19 в Подмосковье



- Все подробности о дополнительных ограничениях для предотвращения распространения коронавируса в Москве

- Власти Подмосковья приняли решение поэтапно ввести на территории региона пропускной режим, сообщил губернатор

- С 13 по 19 апреля в Москве приостановят работу сервисы каршеринга и такси без разрешения на перевозку.

- Все строительные работы в Москве останавливают с 13 по 19 апреля, за исключением строительства медицинских объектов.

- В Москве со следующей недели начнут вводить пропускной режим.

- В Москве отменили массовые общегородские субботники. Данное решение принято в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.

- Большинство новых заразившихся Covid‑19 в Подмосковье составляют люди моложе 46 лет. С начала распространения коронавируса в регионе выявили 930 случаев заболевания.

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Подмосковье утвердили регламент обеспечения лекарствами на дому во время пандемии. Доставлять лекарства и медизделия должны не позднее дня после выписки рецепта.

- Множество горожан вышли на столичные улицы, несмотря на самоизоляцию. Из‑за пандемии коронавирусной инфекции в Московском регионе все жители обязаны оставаться дома.

- Путин дал поручение задействовать студентов медвузов в борьбе с коронавирусом. Им планируют выплачивать компенсацию за работу в опасных условиях труда.

- Жители Подмосковья пытались продать поддельные тесты на коронавирус в столице. Стоили они по 2,3 тысячи рублей за каждый.

- В Минпросвещения РФ опровергли досрочное завершение учебного года.



- Роспотребнадзор порекомендовал работодателям ограничить выход работников на территорию организации во время обеда, данные меры необходимы для предотвращения распространения коронавируса

- В Москве нарастили производство средств дезинфекции. Сейчас их производят уже про запас.

- В Москве задержали недобросовестного водителя, нарушившего карантин. Машину отправили на спецстоянку, а водителя в сопровождении полиции отвезли в больницу.

- В Подмосковье за сутки зафиксировали 182 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа, общее число случаев заражения достигло 930.

- На территории Москвы за прошедшие сутки зафиксировали 1 124 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших в мегаполисе достигло 7 822.

- Лобня (D1), Курская (D2) и Подольск (D2) названы самыми опустевшими станциями Московских центральных диаметров.

- Популярные службы доставки скорректировали свою работу в условиях эпидемии коронавирусной инфекции и ввели усиленные меры санитарной защиты.

- 101 пациент поступил в больницу в Коммунарке за сутки. Всего на лечении в больнице состоит 462 человека.

- Двенадцать пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 33 до 87 лет.