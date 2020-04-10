Какие новые ограничения введут в Москве с 13 апреля для борьбы с коронавирусом

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С 13 марта в Москве поэтапно начнется введение пропускного режима, об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

На первом этапе пропуск потребуется для передвижений, связанных с поездками на работу.

На втором – для поездок в других целях.

О введении третьего этапа решение будет приниматься в зависимости от развития ситуации. При необходимости ограничения введут на перемещения внутри района проживания.

Пропускная система пока будет носить заявительный характер. Однако власти оставляют за собой право проверять достоверность предоставляемых сведений.

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