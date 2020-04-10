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Какие новые ограничения введут в Москве с 13 апреля для борьбы с коронавирусом

В связи с ухудшающейся ситуацией по распространению коронавируса в столице с 13 апреля вводятся новые запреты, какие – читайте в материале РИАМО.
© РИАМО,   Александр Манзюк
1

Введение пропускного режима

© РИАМО,   Александр Манзюк

С 13 марта в Москве поэтапно начнется введение пропускного режима, об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

На первом этапе пропуск потребуется для передвижений, связанных с поездками на работу.

На втором – для поездок в других целях.

О введении третьего этапа решение будет приниматься в зависимости от развития ситуации. При необходимости ограничения введут на перемещения внутри района проживания.

Пропускная система пока будет носить заявительный характер. Однако власти оставляют за собой право проверять достоверность предоставляемых сведений.

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2

Остановка предприятий

© сайт мэра Москвы

По данным мэра Москвы, начиная с 6 апреля ситуация с заболеваемостью в столице стала резко ухудшаться. Только за 10 апреля в больницы поступило около 1300 тяжело больных пневмонией.

В связи с этим власти приняли решение сокращать количество граждан, обязанных присутствовать на рабочих местах. С 13 апреля в Москве временно (на неделю с возможным продлением) приостанавливается работа подавляющего большинства организаций и предприятий.

Исключения составят:

- органы государственной власти;

- правоохранительные органы;

- медицинские учреждения;

- продуктовые магазины;

- магазины товаров первой необходимости;

- розничные магазины, которые оставались открытыми до 10 апреля;

- предприятия медицинской промышленности;

- пищевые производства;

- производства средств индивидуальной защиты;

- структуры, обеспечивающие выплату заработной платы;

- стратегические предприятия, относящиеся к оборонной, космической отрасли, атомной промышленности и жизненно важной инфраструктуре;

- предприятия транспорта, связи и СМИ.

Все эти организации обязаны максимально сократить персонал, присутствующий на рабочих местах. Все остальные работники должны перейти в режим удаленной работы или нерабочей недели.

3

Введение новых медицинских мощностей

© сайт мэра Москвы,   Денис Гришкин

В связи с резко возросшим числом тяжело больных пациентов принято решение переоборудования ряда больниц для диагностики и лечения больных с коронавирусом. За последнее время в столице было перепрофилировано 25 госпитальных учреждений, еще столько же переведут на новый режим действия в ближайшие дни.

Дополнительно создадут амбулаторные центры по борьбе с COVID-19 на базе 40 московских поликлиник.

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4

Заморозка строек

© РИА Новости,   Владимир Астапкович

С 13 апреля в Москве приостанавливается ведение всех строительно-ремонтных работ, не связанных с работами непрерывного цикла. Исключение составит только строительство объектов медицинской инфраструктуры. Также продолжится обслуживание аэропортов, метро, железнодорожного и наземного общественного транспорта.

5

Приостановка каршеринга

© РИАМО,   Александр Манзюк

В связи с тем, что проводить эффективную дезинфекцию автомобилей каршеринга затруднительно, столичные власти приняли решение временно приостановить работу каршеринга. Спрос на эту услугу, по словам мэра, снизился на 60%, а безопасность ее использования в условиях пандемии вызывает сомнения. Столичный градоначальник призвал граждан пока обойтись без этого способа передвижения.

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6

Салоны красоты не откроют

  сайт мэра Москвы

Ранее озвученное властями Москвы решение разрешить работу салонам красоты, имеющим лицензию на оказание медицинских услуг, отменено. Открывать салоны красоты даже в ограниченном формате пока рано, заявил Собянин.

7

Приостановка госзакупок

© РИАМО,   Александр Манзюк

Закупки, производимые в рамках исполнения столичного бюджета, будут приостановлены. Исключения составят только неотложные контракты.

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