Какие новые ограничения введут в Москве с 13 апреля для борьбы с коронавирусом

Введение пропускного режима
С 13 марта в Москве поэтапно начнется введение пропускного режима, об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
На первом этапе пропуск потребуется для передвижений, связанных с поездками на работу.
На втором – для поездок в других целях.
О введении третьего этапа решение будет приниматься в зависимости от развития ситуации. При необходимости ограничения введут на перемещения внутри района проживания.
Пропускная система пока будет носить заявительный характер. Однако власти оставляют за собой право проверять достоверность предоставляемых сведений.
Остановка предприятий
По данным мэра Москвы, начиная с 6 апреля ситуация с заболеваемостью в столице стала резко ухудшаться. Только за 10 апреля в больницы поступило около 1300 тяжело больных пневмонией.
В связи с этим власти приняли решение сокращать количество граждан, обязанных присутствовать на рабочих местах. С 13 апреля в Москве временно (на неделю с возможным продлением) приостанавливается работа подавляющего большинства организаций и предприятий.
Исключения составят:
- органы государственной власти;
- правоохранительные органы;
- медицинские учреждения;
- продуктовые магазины;
- магазины товаров первой необходимости;
- розничные магазины, которые оставались открытыми до 10 апреля;
- предприятия медицинской промышленности;
- пищевые производства;
- производства средств индивидуальной защиты;
- структуры, обеспечивающие выплату заработной платы;
- стратегические предприятия, относящиеся к оборонной, космической отрасли, атомной промышленности и жизненно важной инфраструктуре;
- предприятия транспорта, связи и СМИ.
Все эти организации обязаны максимально сократить персонал, присутствующий на рабочих местах. Все остальные работники должны перейти в режим удаленной работы или нерабочей недели.
Введение новых медицинских мощностей
В связи с резко возросшим числом тяжело больных пациентов принято решение переоборудования ряда больниц для диагностики и лечения больных с коронавирусом. За последнее время в столице было перепрофилировано 25 госпитальных учреждений, еще столько же переведут на новый режим действия в ближайшие дни.
Дополнительно создадут амбулаторные центры по борьбе с COVID-19 на базе 40 московских поликлиник.
Дезинфекция от коронавируса: как обрабатывать разные поверхности>>
Заморозка строек
С 13 апреля в Москве приостанавливается ведение всех строительно-ремонтных работ, не связанных с работами непрерывного цикла. Исключение составит только строительство объектов медицинской инфраструктуры. Также продолжится обслуживание аэропортов, метро, железнодорожного и наземного общественного транспорта.
Приостановка каршеринга
В связи с тем, что проводить эффективную дезинфекцию автомобилей каршеринга затруднительно, столичные власти приняли решение временно приостановить работу каршеринга. Спрос на эту услугу, по словам мэра, снизился на 60%, а безопасность ее использования в условиях пандемии вызывает сомнения. Столичный градоначальник призвал граждан пока обойтись без этого способа передвижения.
Что нужно знать о COVID‑19: меры защиты, режим самоизоляции и помощь населению>>
Салоны красоты не откроют
Приостановка госзакупок
Закупки, производимые в рамках исполнения столичного бюджета, будут приостановлены. Исключения составят только неотложные контракты.
«Вы что, Роспотребнадзор?»: соблюдают ли социальную дистанцию в Московском регионе>>
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии