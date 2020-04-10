РИАМО - 10 апр. Ситуация с коронавирусом привела к падению рынка отелей, некоторые гостиницы и хостелы стали предлагать варианты самоизоляции, передает Nation News.

«В любом случае гостиница - это пункт временного содержания. Когда такая ситуация на рынке - похвально, что люди что-то пытаются делать. Я не думаю, что это выгодно, я глубоко убежден, что это глупо и каждый должен заниматься своим делом. Ситуация сейчас критична, это крах отрасли и поэтому пускай хоть чем-то занимаются», - сказал вице-президент федерации рестораторов и отельеров Сергей Колесников.

При этом он отметил, что каждый сам выбирает, как и где он самоизолируется.

Ситуацию он назвал катастрофической для отрасли. За ней последует полное переосмысление.

При этом введенный из-за коронавируса режим самоизоляции повлиял на рост спроса и стоимости аренды загородного жилья на треть. К лету цена и спрос увеличатся еще на 20-30%.

На сегодня в России выявили уже 11917 случаев заражения коронавирусом. В Москве число выявленных случаев коронавируса достигло 7 822.

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Текстовая трансляция

10 АПРЕЛЯ

- Новые ограничения из‑за COVID‑19 в Подмосковье



- Все подробности о дополнительных ограничениях для предотвращения распространения коронавируса в Москве

- Власти Подмосковья приняли решение поэтапно ввести на территории региона пропускной режим, сообщил губернатор

- С 13 по 19 апреля в Москве приостановят работу сервисы каршеринга и такси без разрешения на перевозку.

- Все строительные работы в Москве останавливают с 13 по 19 апреля, за исключением строительства медицинских объектов.

- В Москве со следующей недели начнут вводить пропускной режим.

- В Москве отменили массовые общегородские субботники. Данное решение принято в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.

- Большинство новых заразившихся Covid‑19 в Подмосковье составляют люди моложе 46 лет. С начала распространения коронавируса в регионе выявили 930 случаев заболевания.

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Подмосковье утвердили регламент обеспечения лекарствами на дому во время пандемии. Доставлять лекарства и медизделия должны не позднее дня после выписки рецепта.

- Множество горожан вышли на столичные улицы, несмотря на самоизоляцию. Из‑за пандемии коронавирусной инфекции в Московском регионе все жители обязаны оставаться дома.

- Путин дал поручение задействовать студентов медвузов в борьбе с коронавирусом. Им планируют выплачивать компенсацию за работу в опасных условиях труда.

- Жители Подмосковья пытались продать поддельные тесты на коронавирус в столице. Стоили они по 2,3 тысячи рублей за каждый.

- В Минпросвещения РФ опровергли досрочное завершение учебного года.



- Роспотребнадзор порекомендовал работодателям ограничить выход работников на территорию организации во время обеда, данные меры необходимы для предотвращения распространения коронавируса

- В Москве нарастили производство средств дезинфекции. Сейчас их производят уже про запас.

- В Москве задержали недобросовестного водителя, нарушившего карантин. Машину отправили на спецстоянку, а водителя в сопровождении полиции отвезли в больницу.

- В Подмосковье за сутки зафиксировали 182 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа, общее число случаев заражения достигло 930.

- На территории Москвы за прошедшие сутки зафиксировали 1 124 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших в мегаполисе достигло 7 822.

- Лобня (D1), Курская (D2) и Подольск (D2) названы самыми опустевшими станциями Московских центральных диаметров.

- Популярные службы доставки скорректировали свою работу в условиях эпидемии коронавирусной инфекции и ввели усиленные меры санитарной защиты.

- 101 пациент поступил в больницу в Коммунарке за сутки. Всего на лечении в больнице состоит 462 человека.

- Двенадцать пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 33 до 87 лет.