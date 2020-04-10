РИАМО - 10 апр. Правительство Московской области направило ходатайство в федеральный Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства с просьбой восстановить в правах обманутых дольщиков 504 многоквартирных домов, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

В этом году на наблюдательном совете фонда планируется рассмотреть более 140 многоквартирных домов, это почти восемь тысяч дольщиков.

«Всего в фонд направлены данные по 504 проблемным многоквартирным домам, это 103 жилых комплекса и 24,5 тысячи граждан. В перечень вошли все дома, по которым не найдены внебюджетные источники финансирования», - уточнила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

По ее словам, на этот год списки формировались исходя из предусмотренных в бюджетах сумм финансирования. Специалисты учитывали банкротства застройщика, срок ожидания и количество граждан, которые ждут своих ключей.

«В приоритете проблемные дома с максимальным количеством обманутых дольщиков и сроком ожидания. Еще один важный критерий - это отсутствие внебюджетных источников финансирования, то есть инвесторов, готовых завершить проект», - уточнила Федотова.