РИАМО - 10 апр. Жителей Подмосковья предупредили о вреде утилизации отходов домашних животных через канализацию, забитые трубы могут спровоцировать развитие инфекционных заболеваний, желательно использовать специальные контейнеры для мусора, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«Очень правильно, что жители минимизировали свое появление на улице и соблюдают меры безопасности, оставаясь дома. Но в режиме самоизоляции граждане могут ограничено выбрасывать отходы на улицу и, возможно, начнут использовать для этого канализацию, что может привести к антисанитарии», – сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

В случае засора канализации жителям необходимо обратиться в свою управляющую компанию или в районную диспетчерскую службу. Гражданам, которые выгуливают домашних животных на улице, порекомендовали правильно утилизировать отходы питомцев в специально отведенные контейнеры.

«Данная практика широко распространена в международном сообществе <…> Даже в такое непростое время, соблюдая рекомендации по правильной утилизации отходов, граждане повышают свой уровень культуры в системе раздельного сбора отходов», – отметил член Центрального совета «Всероссийского общества охраны природы» Тимур Усманов.

Гражданам порекомендовали использовать канализацию в домах по назначению и не выбрасывать в раковины и унитаз древесную стружку, глинистые и карбоновые гранулы, шерсть животных, нерастворимые салфетки и бумагу, полиэтиленовые пакеты, резиновые, латексные, ватные изделия и средства гигиены. Такие отходы должны быть герметично упакованы и утилизированы в серый бак.

«Всероссийское обществ охраны природы» активно развивается на территории Подмосковья. В течение года будут открыты 79 областных филиалов. На сегодняшний день уже открыты 26 из них: в Сергиево-Посадском городском округе, Дмитровском городском округе, Раменском городском округе, городском округе Жуковский и других округах.

Гражданам Подмосковья рекомендовано соблюдать режим домашней самоизоляции до 1 мая. Выходить на улицу можно лишь в случае острой необходимости.