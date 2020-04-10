РИАМО - 10 апр. Компания по производству лекарственных препаратов «Петровакс» озвучила главные итоги 2019 года, фирма получила лицензию и российский сертификат GMP на новую производственную линию, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Уже сегодня компания является одним из крупнейших работодателей и налогоплательщиков фармсектора Московской области», – сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

В рамках развития направления R&D предприятие инвестировало в новые разработки. На мировом уровне фирма представила исследование роли адъюванта азоксимера бромид в составе вакцин группы «Гриппол», в частности, влияния молекулы на гуморальный и клеточный иммунитет.

Выручка фирмы за 2019 год увеличилась на 22,1% и составила 9,8 миллиарда рублей. Также компания «Петровакс» получила лицензию и российский сертификат GMP на новую производственную линию. Инвестиции в проект составили 1 миллиард рублей.

Помимо этого, компания вывела на рынок новый препарат «Велсон» (мелатонин), который способствует ускорению засыпания и улучшению качества сна.