РИАМО - 10 апр. Строительство моста через старое русло реки Москва в южной части территории АМО «ЗИЛ» запланировали начать в этом году, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Мы планируем приступить к сооружению моста через старое русло реки Москва в южной части территории АМО «ЗИЛ» в этом году. Кроме самого моста, предстоит построить и реконструировать почти 6 километров дорог, один подземный пешеходный переход», - сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Благоустроят пешеходные дорожки, оборудуют отстойно-разворотную площадку для наземного общественного транспорта, здание конечной станции и западный выход ТПУ «ЗИЛ» МЦК. Будет проведено обустройство набережной Москва-реки в районе ЗИЛ.

Новый мост обеспечит выезд автотранспорта с набережной Марка Шагала к проспекту Андропова, и далее к ландшафтным паркам и детскому развлекательному центру «Остров мечты».

Предстоит построить, и реконструировать 5,9 километра дорог, в том числе мост через затон Новинки, протяженностью 680 метров, благоустроить 32 гектара набережных.

«По поручению Мэра Москвы С.С. Собянина, озеленение набережной будет проводиться в рамках общей концепции развития территорий, прилегающих к Москве-реке», - добавил Рафик Загрутдинов.

Он отметил, что это улучшенное благоустройство в едином стиле со всеми городскими набережными Москвы с устройством пешеходных зон, велодорожек, площадок для общественных мероприятий, отдыха и спорта, детских игровых площадок.