РИАМО - 10 апр. Туристический портал Discover.Moscow подготовил обзор и инфографику, посвященные космическим памятникам города, с которыми можно познакомиться не выходя из дома, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму города столицы.

Виртуальная прогулка начнется с одной из ключевых точек космической карты Москвы — памятника Юрию Гагарину. На портале рассказали, как первого космонавта встречали в СССР после его полета, как назывался корабль, на котором был совершен первый полет человека в космос.

«Следующий пункт звездного маршрута — памятник «Покорителям космоса» возле ВДНХ, высота которого превышает сто метров. Гости сайта прочтут о том, где изначально планировали разместить грандиозный монумент, почему он в итоге оказался у ВДНХ и какой способ придумал знаменитый конструктор Сергей Королев, чтобы его «оживить», - говорится в сообщении.

В инфографике также рассказано, как создавался макет ракеты-носителя «Восток», с помощью которой наши корабли выходили на орбиту. А также космическая карта Москвы покажет один из первых в мире памятников покорителям космоса.

Зайдя на сайт, посетители узнают, какой район Москвы можно по праву назвать самым космическим и на каком языке общаются на Международной космической станции.

День космонавтики ежегодно отмечают 12 апреля.