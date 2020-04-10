РИАМО - 10 апр. Работники поисково-спасательного отряда спасли пожилую женщину, которая застряла на чердаке своего дома в деревне Большое Буньково Богородского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Мособлпожспас».

Инцидент произошел 9 апреля. Поисково-спасательный отряд выехал на место происшествия после поступления сигнала вызова на пульт диспетчера.

«Мы оперативно прибыли на место происшествия и обнаружили парализованную 70-летнюю женщину на чердаке своего дома. Она рассказала, что поднялась наверх для того, чтобы долить теплоноситель в расширительный бак, однако почувствовала себя плохо и не смогла спуститься вниз», – сказал старший смены поисково-спасательного отряда Сергей Тимофеев.

Он добавил, что спасатели уложили женщину на носилки, зафиксировали и с помощью специального альпинистского оборудования спустили ее на первый этаж, где уложили пенсионерку на кровать. После этого женщину передали ее дочери и вызвали бригаду скорой помощи.

Женщины поблагодарили спасателей за своевременно оказанную помощь.