РИАМО - 10 апр. Иностранные студенты продолжают изучать русский язык дистанционно, несмотря на карантин, в онлайн-занятиях участвуют около 1,6 тысячи студентов из 97 стран, говорится в сообщении пресс-службы Института Пушкина.

«Большинство продолжают заниматься дистанционно. Мало того, некоторые студенты, которые уехали давно, сейчас тоже решили присоединиться к занятиям и заключили новые контракты, на сегодняшний день это представители Германии, Франции и Мексики», – сказала начальник центра обучения русскому языку как иностранному, секретарь ученого совета, кандидат педагогических наук Галина Купцова.

Она добавила, что преподаватели Института Пушкина быстро адаптировались к изменениям, поскольку у них очень сильное чувство ответственности перед студентами. Многие студенты остались в Москве, а некоторые вернулись на родину. Ребята занимаются онлайн уже на протяжении месяца.

«Преподаватели ведут занятия на платформе Zoom, привлекают для связи со студентами Skype, Whatsapp, социальные сети. Важную роль играют и онлайн-курсы портала «Образование на русском». С нашей группой <…> мы создали канал на YouTube, куда я выкладываю заранее записанные видеолекции», – отметила заместитель декана подготовительного факультета по учебной работе Лина Ковалевская.

Замдекана подчеркнула, что преподает русский язык ребятам из 11 стран, среди которых Ангола, Босния и Герцеговина, Афганистан, Китай, Иран и Колумбия. Многие из ее студентов планируют поступать в РУДН, чтобы получить профессию врача.

«Чтобы разнообразить не только процесс обучения, но и досуг слушателей, оказавшихся на самоизоляции в общежитии, мы записываем на видео мастер-классы по приготовлению русских блюд, обмениваемся рецептами на русском языке! А также смотрим и обсуждаем русские сериалы, фильмы и книги, пишем дневник «моя самоизоляция», – заключила Ковалевская.

Ранее российское правительство перевело школы и вузы на дистанционное обучение. Эта мера была направлена на борьбу с распространением коронавируса. В Москве и Московской области до 1 мая введен режим обязательной самоизоляции. Местным жителям разрешено покидать свои дома только в случае острой необходимости.

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Текстовая трансляция

10 АПРЕЛЯ

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