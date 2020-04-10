РИАМО - 10 апр. Свыше 1 миллиона рублей штрафа выписали аптеке, расположенной на северо-востоке Москвы, за свободную продажу рецептурных лекарств, которые популярны у наркоманов, говорится в сообщении пресс-службы Росздравнадзора по Москве и Московской области.

О том, что в аптеке свободно торгуют рецептурными препаратами сообщил в ведомство местный житель. Затем специалисты Росздравнадзора совершили контрольную закупку.

«Специалистами территориального органа зафиксирован факт реализации недоброкачественного рецептурного лекарственного препарата без предъявления покупателем рецепта от врача», - говорится в сообщении.

Таким образом, в отношении организации и должностных лиц составлены протоколы об административных правонарушениях. Сумма штрафов составила более 1 миллиона рублей. Решение суда вступило в силу на прошлой неделе.