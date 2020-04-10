РИАМО - 10 апр. Восемь резидентов особой экономической зоны «Дубна» начали выпуск продукции, необходимой для профилактики и борьбы с коронавирусом, говорится в сообщении министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Речь идет о предприятиях, реализующих проекты в сфере био- и медицинских технологий.

«Они активно наращивают производственные мощности и запускают новые исследования и разработки в этой сфере. Эта продукция уже поступает в медучреждения Московской области и объемы поставок, как и перечень этих товаров, увеличатся в самое ближайшее время», - сообщил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Так, компания «ВестМедГрупп» занимается производством консолей для медицинского газоснабжения. Они необходимы при оснащении палат и реанимационных блоков, в том числе, для обеспечения жизнедеятельности пациентов, у которых диагностировали коронавирус.

Завод «ПСК Фарма» производит антибиотик, который используется при возникновении осложнений лечения коронавируса, а также лекарства против астмы, применяемые медиками в качестве сопутствующих при лечении этого заболевания.

Другие компании - «Гранат Био Тех» и «Эйлитон» производят системы для взятия, хранения и транспортировки биоматериалов, разрабатывают пробирки со специальной средой для транспортировки биоматериалов для тестирования на коронавирус.

Еще два резидента ОЭЗ компании «Полекс Бьюти» и «Биофармлаб» через 1-2 неделю начнут производить антисептики.

А компания «ЕЛС-МЕД» готова запустить производство аппаратов искусственной вентиляции легких. Сейчас оборудование проходит регистрацию.

В свою очередь, проект «Медипалтех» предусматривает создание инновационных наборов реагентов для дифференциальной диагностики инфекционных заболеваний. В данный момент компания ведет контрактное производство тестов для определения Covid-19.