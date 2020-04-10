РИАМО - 10 апр. Станцию «Щукинская» на Московском центральном диаметре «Курско-Рижский» хотят ввести в эксплуатацию до конца текущего года, в данный момент на станции ведутся работы по центральной части и отделочные работы, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«На северо-западе Москвы на Рижском направлении Московской железной дороги компания «РЖД» ведет строительство нового остановочного пункта «Щукинская». Пассажирская инфраструктура будет отвечать современным требованиям комфорта. Конкорс оснастят лифтами и эскалаторами для удобства пассажиров с ограниченными возможностями, мам с колясками, пожилых людей», – отмечается в материале.

В вестибюле станции разместят кассы и турникетную зону. Во всю длину платформ возведут навесы, которые защитят пассажиров от осадков. На данный момент уже возвели лестнично-эскалаторные блоки вестибюлей, ведутся работы по центральной части и отделочные работы. Строительство островной платформы начнут после перевода путей на новую ось.

Станция «Щукинская» улучшит транспортную доступность районов Щукино и Покровское-Стрешнево. С данной станции пассажиры смогут пересесть на одноименную станцию Таганско-Краснопресненской линии столичного метро.

Московский центральный диаметр «Курско-Рижский» (МЦД-2) запустили 21 ноября 2019 года. Длина диаметра составляет 80 километров, всего на нем располагаются 38 станций.