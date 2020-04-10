РИАМО - 10 апр. До конца апреля стационар Высоковской городской больницы в Клину примет пациентов с коронавирусной инфекцией, на объекте завершаются внутренние отделочные работы, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«На объекте завершаются внутренние отделочные работы, установка влагозащитных светильников, устройство дополнительных точек системы медицинских газов в палатах, оборудование санпропускника с разделением на «грязную» и «чистую» зоны. На объекте работают 20 человек», – сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Общая площадь здания составляет более 3,5 тысяч квадратных метров. Завершить работы планируется 12 апреля.

«В корпусе смогут разместиться до 110 коек, оснащенных современным оборудованием, аппаратами искусственной вентиляции легких. Эпидемиологическую безопасность обеспечит приемное отделение с фильтр-блоком», – отмечается в материале.

На данный момент в Подмосковье зафиксировано 930 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 69 человек.