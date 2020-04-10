РИАМО - 10 апр. Еще один стационар для пациентов с коронавирусом скоро начнет свою работу в Подмосковье, новое отделение в Талдомском городском округе сможет принять до 215 пациентов, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.
«Инфекционная больница готовится к открытию. Ведется монтаж необходимого медицинского оборудования, уборка помещений. Отделение сможет принять до 215 пациентов», – сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.
Талдомский городской округ вошел в число первых шести муниципалитетов Подмосковья, где в связи с распространением коронавируса приступили к работам по перепрофилированию действующих лечебных учреждений. На данный момент работы завершены в Звенигороде и Подольске.
Общая площадь лечебного корпуса «Талдомской центральной районной больницы», перепрофилированного под инфекционную больницу, составляет свыше 8,6 тысяч квадратных метров. Больница находится по адресу: Талдом, улица Победы, дом №19.
В трехэтажном здании больницы провели перепланировку внутренних помещений приемного отделения с созданием шлюза с изолированной «грязной» и «чистой» зонами, создали боксы с индивидуальной вентиляцией. Также провели монтаж систем электроснабжения и подачи медицинских газов, отделку помещений с заменой дверей, светильников и потолков.
«Проведен большой объем работ фактически всего за две недели. Строители работали в три смены, что позволило завершить работы в срок», – резюмировал Локтев.
На данный момент в Подмосковье зафиксировано 930 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 69 человек.
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10 АПРЕЛЯ
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