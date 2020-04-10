РИАМО - 10 апр. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК), который строят сейчас на Тушинской улице в Москве, будет вмещать до 1,5 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Таким образом, жители района Покровское-Стрешнево смогут заниматься спортом круглый год.

«Новый комплекс предназначен для круглогодичной спортивно-тренировочной деятельности. Он сможет принимать более 1,5 тысяч человек в сутки», – отметил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Строители сейчас завершают монолитные работы, подходит к концу монтаж металлоконструкций и устройство внутренних стен и перегородок.

В новом комплексе будет несколько бассейнов, в том числе детский. А также здесь будет работать универсальный игровой зал и тренажерный зал.