РИАМО - 10 апр. Со следующей недели на территории Подмосковья останавливаются строительные работы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Со следующей недели мы по сути полностью останавливаем стройку наших школ, детсадов, многоквартирных домов. Остаются работать только самые необходимые предприятия», — сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что фабрики и заводы могут работать, но с обязательным соблюдением всех санитарных правил, которые включают в себя соблюдение дистанции, защитные маски, контроль температуры. Все это должен будет обеспечить работодатель.

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Текстовая трансляция

10 АПРЕЛЯ

- Новые ограничения из‑за COVID‑19 в Подмосковье



- Все подробности о дополнительных ограничениях для предотвращения распространения коронавируса в Москве

- Власти Подмосковья приняли решение поэтапно ввести на территории региона пропускной режим, сообщил губернатор

- С 13 по 19 апреля в Москве приостановят работу сервисы каршеринга и такси без разрешения на перевозку.

- Все строительные работы в Москве останавливают с 13 по 19 апреля, за исключением строительства медицинских объектов.

- В Москве со следующей недели начнут вводить пропускной режим.

- В Москве отменили массовые общегородские субботники. Данное решение принято в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.

- Большинство новых заразившихся Covid‑19 в Подмосковье составляют люди моложе 46 лет. С начала распространения коронавируса в регионе выявили 930 случаев заболевания.

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Подмосковье утвердили регламент обеспечения лекарствами на дому во время пандемии. Доставлять лекарства и медизделия должны не позднее дня после выписки рецепта.

- Множество горожан вышли на столичные улицы, несмотря на самоизоляцию. Из‑за пандемии коронавирусной инфекции в Московском регионе все жители обязаны оставаться дома.

- Путин дал поручение задействовать студентов медвузов в борьбе с коронавирусом. Им планируют выплачивать компенсацию за работу в опасных условиях труда.

- Жители Подмосковья пытались продать поддельные тесты на коронавирус в столице. Стоили они по 2,3 тысячи рублей за каждый.

- В Минпросвещения РФ опровергли досрочное завершение учебного года.



- Роспотребнадзор порекомендовал работодателям ограничить выход работников на территорию организации во время обеда, данные меры необходимы для предотвращения распространения коронавируса

- В Москве нарастили производство средств дезинфекции. Сейчас их производят уже про запас.

- В Москве задержали недобросовестного водителя, нарушившего карантин. Машину отправили на спецстоянку, а водителя в сопровождении полиции отвезли в больницу.

- В Подмосковье за сутки зафиксировали 182 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа, общее число случаев заражения достигло 930.

- На территории Москвы за прошедшие сутки зафиксировали 1 124 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших в мегаполисе достигло 7 822.

- Лобня (D1), Курская (D2) и Подольск (D2) названы самыми опустевшими станциями Московских центральных диаметров.

- Популярные службы доставки скорректировали свою работу в условиях эпидемии коронавирусной инфекции и ввели усиленные меры санитарной защиты.

- 101 пациент поступил в больницу в Коммунарке за сутки. Всего на лечении в больнице состоит 462 человека.

- Двенадцать пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 33 до 87 лет.