РИАМО - 10 апр. Власти Подмосковья приняли решение поэтапно ввести на территории региона пропускной режим, он будет действовать с 13 апреля, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Режим пропусков будет вводиться поэтапно – мы сделаем его максимально удобным. Мы подготовили платформу Услуги.Мосрег.Ру, где человек, который идет на работу, или передвигается из Москвы в область, или едет по уважительной причине, должен будет зарегистрироваться», - сказал Воробьев.

Он пояснил, что власти будут действовать поэтапно.

«И даже если ты не зарегистрирован, у тебя нет QR-кода – ничего страшного, если есть удостоверение личности и удостоверение с места работы», - сказал губернатор.

«Если прошедшую неделю мы строили и школы, и детские сады, и многоквартирные дома, со следующей недели мы это запрещаем. Это очень болезненно для экономики. По сути это карантин, который предполагает невыход из дома, а если выходишь, то только на работу и за продуктами питания. <...> Если ты едешь на работу или в поликлинику, ты должен будешь иметь бумагу с печатью», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что при передвижении около дома за продуктами или с собакой пропуск не нужен.

За прошедшие сутки в регионе зафиксировали 182 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев заражения достигло 930.

Власти Москвы также приняли решение о вводе пропускного режима со следующей недели.

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Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

10 АПРЕЛЯ

- Новые ограничения из‑за COVID‑19 в Подмосковье



- Все подробности о дополнительных ограничениях для предотвращения распространения коронавируса в Москве

- Власти Подмосковья приняли решение поэтапно ввести на территории региона пропускной режим, сообщил губернатор

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- Все строительные работы в Москве останавливают с 13 по 19 апреля, за исключением строительства медицинских объектов.

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