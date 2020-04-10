РИАМО - 10 апр. Власти столицы распорядились начислять безработным родителям выплаты на детей без учета ранее полученного дохода, соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Для получения ежемесячного пособия на ребенка в период действия режима повышенной готовности при определении величины среднедушевого дохода семьи, помимо региональной компенсации, также не учитываются доходы за период до признания гражданина безработным, установленные безработному гражданину пособие по безработице (стипендия), выплаты, осуществляемые в рамках дополнительной материальной поддержки безработных граждан», — говорится в документе.

Ранее президент России Владимир Путин предложил начислять выплаты на детей от трех до семи лет без учета доходов, ранее полученных по месту работы.

На персональном сайте мэра столицы отмечается, что новый размер пособия составит 7 613 рублей ежемесячно. Выплаты пересчитают начиная с января текущего года.

Данная мера не является временной. Повышенное пособие будут выплачивать и после прекращения эпидемии Covid-19 в городе. Таким образом, повышенные выплаты поддержат семьи москвичей, в которых воспитывается 90 тысяч детей в возрасте от трех до семи лет.

Повышенное пособие и доплату за январь-апрель начислят в составе майской выплаты — 28 апреля.

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10 АПРЕЛЯ

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