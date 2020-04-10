РИАМО - 10 апр. Секретарь подмосковного отделения партии «Единая Россия», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал, что в Подмосковье уже свыше 6 тысячам жителей оказали помощь по доставке продуктов и лекарств, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Помощь получили социально незащищенные категории людей – ветераны, пенсионеры, многодетные и неполные семьи.

«Подмосковные партийцы вместе с волонтерами обзвонили порядка 214 тысяч жителей, из них о помощи попросили свыше 6 тысяч человек», - сказал Брынцалов.

Он добавил, что в густонаселенных городах чаще всего необходима поддержка – например, в Красногорске о ней попросило свыше 800 человек, свыше 400 жителей из Люберец и Можайска, много запросов также из Долгопрудного (около 400), Химок и Фрязино (свыше 200).

«Но мы не ограничиваемся одной категорией – помощь оказывается и работникам здравоохранения. Например, недавно местное отделение Коломенского округа совместно с администрацией города закупило и доставило 4,5 тысячи индивидуальных средств защиты центральной больнице. Мы, конечно, поощряем такие инициативы местных отделений, радует, что их все больше по области», - отметил Брынцалов.

По его словам, поступает помощь от федеральных коллег - 12 автомобилей для медиков уже начали поступать в округа. Они усилят выездные бригады, в том числе врачей неотложной помощи. Это Солнечногорск, Лобня, Долгопрудный, Руза и ряд других округов, которые обратились по передаче автомобилей.

Он подчеркнул, что сейчас также важную роль играет и моральная поддержка медиков.

За все время в Московской области выявили 748 случаев заражения. Из них 66 выздоровели и 13 человек скончались.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

10 АПРЕЛЯ

- Новые ограничения из‑за COVID‑19 в Подмосковье



- Все подробности о дополнительных ограничениях для предотвращения распространения коронавируса в Москве

- Власти Подмосковья приняли решение поэтапно ввести на территории региона пропускной режим, сообщил губернатор

- С 13 по 19 апреля в Москве приостановят работу сервисы каршеринга и такси без разрешения на перевозку.

- Все строительные работы в Москве останавливают с 13 по 19 апреля, за исключением строительства медицинских объектов.

- В Москве со следующей недели начнут вводить пропускной режим.

- В Москве отменили массовые общегородские субботники. Данное решение принято в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.

- Большинство новых заразившихся Covid‑19 в Подмосковье составляют люди моложе 46 лет. С начала распространения коронавируса в регионе выявили 930 случаев заболевания.

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Подмосковье утвердили регламент обеспечения лекарствами на дому во время пандемии. Доставлять лекарства и медизделия должны не позднее дня после выписки рецепта.

- Множество горожан вышли на столичные улицы, несмотря на самоизоляцию. Из‑за пандемии коронавирусной инфекции в Московском регионе все жители обязаны оставаться дома.

- Путин дал поручение задействовать студентов медвузов в борьбе с коронавирусом. Им планируют выплачивать компенсацию за работу в опасных условиях труда.

- Жители Подмосковья пытались продать поддельные тесты на коронавирус в столице. Стоили они по 2,3 тысячи рублей за каждый.

- В Минпросвещения РФ опровергли досрочное завершение учебного года.



- Роспотребнадзор порекомендовал работодателям ограничить выход работников на территорию организации во время обеда, данные меры необходимы для предотвращения распространения коронавируса

- В Москве нарастили производство средств дезинфекции. Сейчас их производят уже про запас.

- В Москве задержали недобросовестного водителя, нарушившего карантин. Машину отправили на спецстоянку, а водителя в сопровождении полиции отвезли в больницу.

- В Подмосковье за сутки зафиксировали 182 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа, общее число случаев заражения достигло 930.

- На территории Москвы за прошедшие сутки зафиксировали 1 124 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших в мегаполисе достигло 7 822.

- Лобня (D1), Курская (D2) и Подольск (D2) названы самыми опустевшими станциями Московских центральных диаметров.

- Популярные службы доставки скорректировали свою работу в условиях эпидемии коронавирусной инфекции и ввели усиленные меры санитарной защиты.

- 101 пациент поступил в больницу в Коммунарке за сутки. Всего на лечении в больнице состоит 462 человека.

- Двенадцать пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 33 до 87 лет.