РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 10 апр. Шесть кладбищ, расположенных на территории городского округа Щелково, закрыты для посещения в связи с мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Данные ограничения не распространяются на случаи захоронения, в том числе не касаются участия граждан в похоронной процессии на кладбищах», - говорится в сообщении.

Закрыты кладбища Гребенское на Фряновском шоссе; Жегаловское на улице Московская; Новофрязинское около деревни Новофрязино; Фряново на улицах Интернациональная и Ефремова; Мемориальное воинское кладбище в поселке Монино.