РИАМО - 10 апр. На сегодняшний день в Москве каждый день делают по 17 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию нового типа Covid-19, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Он также подчеркнул, что большая часть пациентов поступает в больницы еще до лабораторного анализа на коронавирус. Врачи руководствуются клинической картиной и результатами лучевой диагностики.
Мэр отметил, что вместе с наращиванием объемов тестирования на коронавирус в столице планируют продолжить перепрофилирование больниц. Так, еще 25 медучреждений в скором времени переоборудуют под новые нужды.
Кроме того, 40 поликлинических зданий, в которых есть компьютерные томографы, переходят на работу в постоянном режиме для диагностики и лечения больных коронавирусом.
Коронавирус начал распространяться из китайского города Ухань в декабре прошлого года, в марте 2020 года ВОЗ объявила пандемию коронавируса во всем мире. Сейчас в Москве число выявленных случаев коронавируса достигло 7 822.
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Текстовая трансляция
10 АПРЕЛЯ
- Новые ограничения из‑за COVID‑19 в Подмосковье
- Все подробности о дополнительных ограничениях для предотвращения распространения коронавируса в Москве
- Власти Подмосковья приняли решение поэтапно ввести на территории региона пропускной режим, сообщил губернатор
- С 13 по 19 апреля в Москве приостановят работу сервисы каршеринга и такси без разрешения на перевозку.
- Все строительные работы в Москве останавливают с 13 по 19 апреля, за исключением строительства медицинских объектов.
- В Москве со следующей недели начнут вводить пропускной режим.
- В Москве отменили массовые общегородские субботники. Данное решение принято в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.
- Большинство новых заразившихся Covid‑19 в Подмосковье составляют люди моложе 46 лет. С начала распространения коронавируса в регионе выявили 930 случаев заболевания.
- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье
- В Подмосковье утвердили регламент обеспечения лекарствами на дому во время пандемии. Доставлять лекарства и медизделия должны не позднее дня после выписки рецепта.
- Множество горожан вышли на столичные улицы, несмотря на самоизоляцию. Из‑за пандемии коронавирусной инфекции в Московском регионе все жители обязаны оставаться дома.
- Путин дал поручение задействовать студентов медвузов в борьбе с коронавирусом. Им планируют выплачивать компенсацию за работу в опасных условиях труда.
- Жители Подмосковья пытались продать поддельные тесты на коронавирус в столице. Стоили они по 2,3 тысячи рублей за каждый.
- В Минпросвещения РФ опровергли досрочное завершение учебного года.
- Роспотребнадзор порекомендовал работодателям ограничить выход работников на территорию организации во время обеда, данные меры необходимы для предотвращения распространения коронавируса
- В Москве нарастили производство средств дезинфекции. Сейчас их производят уже про запас.
- В Москве задержали недобросовестного водителя, нарушившего карантин. Машину отправили на спецстоянку, а водителя в сопровождении полиции отвезли в больницу.
- В Подмосковье за сутки зафиксировали 182 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа, общее число случаев заражения достигло 930.
- На территории Москвы за прошедшие сутки зафиксировали 1 124 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших в мегаполисе достигло 7 822.
- Лобня (D1), Курская (D2) и Подольск (D2) названы самыми опустевшими станциями Московских центральных диаметров.
- Популярные службы доставки скорректировали свою работу в условиях эпидемии коронавирусной инфекции и ввели усиленные меры санитарной защиты.
- 101 пациент поступил в больницу в Коммунарке за сутки. Всего на лечении в больнице состоит 462 человека.
- Двенадцать пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 33 до 87 лет.
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