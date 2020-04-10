РИАМО - 10 апр. Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Королева за отказ подчиняться полиции и за нарушение режима самоизоляции, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

5 апреля в полицию поступила информация о том, что на улицу Соколова в Королеве вышли местные жители, чтобы попытаться остановить прокладку ливневой канализации.

«Полицейские пообщались с жителями, убедили их не нарушать режим самоизоляции и разойтись по домам. После чего все граждане покинули место сбора, кроме 47-летнего местного жителя, который отказался выполнить неоднократные законные требования сотрудников полиции», - говорится в сообщении.

В итоге мужчину доставили в полицию, где в отношении него составили протоколы о нарушении, а собранные в отношении него материалы отправлены в суд.

Сейчас нарушитель находится в специальном помещении для содержания задержанных лиц. Его могут арестовать по решению суда на 15 суток.