РИАМО - 10 апр. В городском округе Балашиха сотрудники Минэкологии остановили незаконное размещение грунтов в береговой полосе пруда, а в Наро-Фоминском округе пресекли незаконную добычу песка, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Инспекторы эконадзора продолжают выявлять нарушения природоохранного законодательства, несмотря на карантин и режим самоизоляции.

«В городском округе Балашиха сотрудники Минэкологии остановили незаконное размещение грунтов в береговой полосе пруда. Выявлен непосредственный виновник нарушения, свозивший сюда отходы. В настоящее время работы не ведутся», - говорится в сообщении.

Вблизи деревни Любаново Наро-Фоминского городского округа инспекторы эконадзора совместно с полицейскими пресекли незаконную добычу полезных ископаемых. В ходе рейда задержаны два самосвала, экскаватор и бульдозер.

В обоих случаях возбуждены дела об административных правонарушениях. После окончания карантина виновники будут вызваны в министерство для рассмотрения материалов. Им грозят крупные штрафы.

Инспекторы эконадзора поблагодарили жителей этих округов, которые сообщил в Минэкологии о нарушениях.