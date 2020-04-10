РИАМО - 10 апр. Международные сборы по программированию Moscow Pre-Finals Workshop впервые пройдут онлайн, решение вызвано неблагоприятной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса и соответствующими указаниями правительств Москвы и Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы Центра развития ИТ- образования МФТИ.

«В этом году эпидемиологическая обстановка не позволяет провести мероприятие очно, но онлайн-формат участия не повлияет на качество самих сборов. Наша команда и тренеры <…> сделают все возможное, чтобы обеспечить командам <...> комфортное обучение», – сказал проректор по международным программам и цифровым инновациям МФТИ, основатель Moscow Workshops Алексей Малеев.

Занятия с 18 по 26 апреля будут проводиться на английском языке в разных по уровню сложности группах. Студенты в дистанционном режиме прослушают лекции, разберут задания, решат онлайн-раунды соревнований, зададут вопросы и проконсультируются с тренерами по сложным вопросам.

До момента переноса сборов Moscow Pre-Finals Workshop 2020 в онлайн-формат на участие зарегистрировались претенденты из России, Украины, Франции, Казахстана, Армении, Румынии, США, Бразилии, Мексики, Сингапура, Египта. Благодаря поддержке компании «Яндекс», возможность принять участие в сборах получили 60 студентов из России и стран СНГ, общее число команд увеличилось с семи - десяти до 20.

По словам проректора, перевести сборы в онлайн-формат Moscow Workshops проще, нежели в других дисциплинах, поскольку команда проекта работает с программистами.

«Мы благодарны Яндексу, который поддержал студентов в их тяге к знаниям и в этот непростой период открыл им возможность продвинуться в изучении спортивного программирования вместе с сильнейшими участниками со всего мира», – заключил Малеев.

В последние дни сборов, 25 и 26 апреля, ребята смогут посоревноваться в фестивале по искусственному интеллекту и спортивному программированию RuCode, который также переводят в онлайн-режим.

Moscow Workshops – международный образовательный проект, который зародился в 2012 году в МФТИ. Он дает возможность студентам оттачивать свои навыки на соревнованиях по программированию. За все время существования проекта в нем поучаствовали 3 тысячи студентов из 58 стран. В 2019 году сборы прошли в Москве, Владивостоке, Иркутске, в Бишкеке, Гродно, Маскате, Пекине и Сингапуре.

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10 АПРЕЛЯ

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