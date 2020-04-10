РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 апр. В подмосковном Подольске от коронавирусной инфекции умер 92-летний мужчина, это уже второй погибший с начала эпидемии, сообщил глава городского округа Подольск Николай Пестов.

9 апреля в Подольске скончался 55-летний житель поселка Быково. Лечение проходили 18 жителей округа: 9 – на дому, 9 – в медицинских учреждениях (в Подольске – 5, в других муниципалитетах – 4). Под медицинским наблюдением дома находились 573 человека, из них 251 – по контакту с инфицированными и 322 – прилетевшие из неблагополучных по эпидобстановке стран.

«Информирую жителей округа об обстановке с коронавирусной инфекцией на нашей территории. По состоянию на 10 апреля, лечение проходят 17 человек: 9 человек на дому, 8 в медицинских учреждениях (в Подольске - 5, в других муниципалитетах - 3). Двое выздоровели. Два человека скончались, в том числе пациент в возрасте 92 лет», - написал Пестов на своей странице в Instagram.

Пестов уточнил, что возросло число находящихся на дому под медицинским наблюдением - 614 человек, в том числе 304 по контакту с инфицированными и 310 прибывших из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

Всего с марта 2020 года в округе зарегистрирован 21 лабораторно подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией.

«К сожалению, как видите, печальная статистика нарастает. Серьезные меры приняты в целях предотвращения распространения этой опасной для всех инфекции. Очень многое сегодня зависит от нашей ответственности и дисциплины. Впереди выходные дни, и я очень прошу всех соблюдать предписанные меры, поберечь себя, своих родных и близких!» - заключил Пестов.

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Текстовая трансляция

10 АПРЕЛЯ

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- Все подробности о дополнительных ограничениях для предотвращения распространения коронавируса в Москве

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- С 13 по 19 апреля в Москве приостановят работу сервисы каршеринга и такси без разрешения на перевозку.

- Все строительные работы в Москве останавливают с 13 по 19 апреля, за исключением строительства медицинских объектов.

- В Москве со следующей недели начнут вводить пропускной режим.

- В Москве отменили массовые общегородские субботники. Данное решение принято в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.

- Большинство новых заразившихся Covid‑19 в Подмосковье составляют люди моложе 46 лет. С начала распространения коронавируса в регионе выявили 930 случаев заболевания.

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- Множество горожан вышли на столичные улицы, несмотря на самоизоляцию. Из‑за пандемии коронавирусной инфекции в Московском регионе все жители обязаны оставаться дома.

- Путин дал поручение задействовать студентов медвузов в борьбе с коронавирусом. Им планируют выплачивать компенсацию за работу в опасных условиях труда.

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- В Минпросвещения РФ опровергли досрочное завершение учебного года.



- Роспотребнадзор порекомендовал работодателям ограничить выход работников на территорию организации во время обеда, данные меры необходимы для предотвращения распространения коронавируса

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- В Москве задержали недобросовестного водителя, нарушившего карантин. Машину отправили на спецстоянку, а водителя в сопровождении полиции отвезли в больницу.

- В Подмосковье за сутки зафиксировали 182 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа, общее число случаев заражения достигло 930.

- На территории Москвы за прошедшие сутки зафиксировали 1 124 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших в мегаполисе достигло 7 822.

- Лобня (D1), Курская (D2) и Подольск (D2) названы самыми опустевшими станциями Московских центральных диаметров.

- Популярные службы доставки скорректировали свою работу в условиях эпидемии коронавирусной инфекции и ввели усиленные меры санитарной защиты.

- 101 пациент поступил в больницу в Коммунарке за сутки. Всего на лечении в больнице состоит 462 человека.

- Двенадцать пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 33 до 87 лет.