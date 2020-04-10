РИАМО - 10 апр. В пятницу работники поисково-спасательного отряда вытащили кошку, которая упала в колодец на дачном участке в коттеджном поселке Солнечный городского округа Павловский Посад, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Мособлпожспас».

Старший смены отряда спасателей Михаил Лыков рассказал, что о происшествии в поселке Солнечный сообщил местный житель, который случайно обнаружил животное, проверяя уровень воды в колодце.

«На дне колодца на глубине около десяти метров на выступе сидела кошка. Установив триногу с лебедкой, спасатель Илья Лутцев спустился вниз и вытащил застрявшее животное», – сказал Лыков.

Он добавил, что, оказавшись на воле, кошка быстро убежала в неизвестном направлении.