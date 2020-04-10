РИАМО - 10 апр. Глава Ленинского городского округа Подмосковья Алексей Спасский заявил, что власти муниципалитета будут активно поддерживать малое и среднее предпринимательство и обязательно найдут дополнительные меры поддержки для бизнеса в непростой экономической ситуации.

«Прекращение деловой активности на несколько недель для многих предприятий муниципалитета — серьезное испытание. Но мы стараемся быть рядом в решении проблем. Нам важно, чтобы бизнес прошел этот сложный период и смог вернуться к прежнему режиму работы. Поэтому мы делаем так, чтобы каждый предприниматель почувствовал заботу с нашей стороны», — написал Спасский в своем Instagram.

По его словам, власти уже предусмотрели разные льготы. Прежде всего, это предприятия, работающие в наиболее пострадавших отраслях: в наземных перевозках, культуре, спорте, сфере развлечений, бытовых услуг, туризме, гостиничном бизнесе, допобразовании. Им дана отсрочка от уплаты налогов, кроме НДС, на полгода.

Он подчеркнул, что также в два раза уменьшены платежи в соцфонды – с 30 до 15%. Сроки представления налоговых деклараций продлены на три месяца, действие всех лицензий и разрешений – на год. Банки начинают выдавать предпринимателям беспроцентные кредиты.

«Мы обнулили ставку налога на муниципальное имущество, которая должна помочь предпринимателям. Эта мера снизит поступления в бюджет муниципалитета примерно на 50 миллионов рублей в год. Однако мы понимаем, что соль любой экономики – это малый и средний бизнес, поэтому обязательно еще найдем дополнительные возможности для поддержки!» — заключил Спасский.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в пятницу при помощи видеосвязи провел встречу с представителями бизнеса Подмосковья и с главами муниципальных структур, обеспечивающих взаимодействие власти и предпринимательского сообщества. Главной темой встречи стала поддержка предпринимателей в условиях, когда доходы многих видов предприятий резко упали.

Ленинский округ представлял депутат совета депутатов муниципалитета, руководитель приемной уполномоченного по защите прав потребителей, а также председатель торгово-промышленной палаты округа Владислав Рымша.

«У многих предпринимателей есть проблемы с обслуживанием кредитов, необходима их реструктуризация с учетом сегодняшней ситуации: снижение процентной ставки, увеличение сроков выплат по кредитному договору. Предпринимателям нужна поддержка от банков, чтобы уверенно себя чувствовать», — заявил Рымша.

По его словам, есть надежда на то, что финансово-кредитные организации отнесутся с пониманием к существующим проблемам бизнеса.