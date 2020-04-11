РИАМО - 11 апр. На центральном участке МЦД-2 продолжают проводить работы по развитию путевой инфраструктуры, в связи с этим на выходных поезда будут следовать по укороченным маршрутам, говорится в сообщении пресс-службы АО «Центральная ППК».

«На центральном участке МЦД-2 продолжаются работы по развитию путевой инфраструктуры. <...> 11-12, 18-19, 25-26 апреля с 09:40 до 13:30 нет движения на данном участке, электропоезда будут следовать по укороченным маршрутам», – говорится в материале.

Проведение работ необходимо для последующей реализации проекта Московских центральных диаметров (МЦД), включая МЦД-2 Курско-Рижский и МЦД-4 Киевско-Горьковский, маршрут которого также пройдет через Комсомольскую площадь.

Компания просит пассажиров уточнять актуальную информацию о расписании при планировании поездок и напоминает, что ознакомиться со всеми изменениями можно на официальном сайте компании.Также уточнить расписание можно в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК», на станциях и у сотрудников компании.