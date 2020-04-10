РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 апр. Во всех образовательных учреждениях подмосковного Подольска до 14 апреля будут проходить дистанционные конкурсы чтецов, юных художников и авиамоделистов, эксперименты, демонстрирующие полеты, онлайн-занятия по аппликации и созданию космических костюмов ко Дню космонавтики, сообщается на сайте администрации округа.

В Подольске начали проводить мероприятия, приуроченные к празднованию Дня космонавтики. В этот день 59 лет назад советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» впервые облетел планету Земля — это был первый полет человека в космос. И тема космоса уже много лет вызывает интерес у детей разного возраста. В канун Дня космонавтики в условиях временной изоляции эта работа приобрела новые формы.

«С 10 по 14 апреля во всех образовательных организациях Подольска в дистанционном режиме проведут мероприятия в рамках тематического урока «Гагаринский урок «Космос – это мы!». Так, дошкольными образовательными учреждениями Подольска организованы дистанционные конкурсы чтецов, юных художников и авиамоделистов, эксперименты, демонстрирующие полеты, онлайн-занятия по аппликации и созданию космических костюмов», - говорится в сообщении.

Информацию о проведении мероприятий, посвященных Дню космонавтики, с участием всех образовательных организаций округа разместят на сайтах образовательных организаций, в группах учреждений в сети Интернет и в Instagram-аккаунте комитета.

«Все это развивает наших дошколят, а вовлечение родителей в процесс подготовки к конкурсам, изготовления поделок, разучивания стихов доставляет детям много положительных эмоций», - сказала начальник отдела воспитания, профилактики правонарушений и дополнительного образования комитета по образованию администрации муниципалитета Татьяна Саргсян.

В детском саду комбинированного вида №39 стартовал проект «Этот загадочный космос», где дети вместе с родителями совершают виртуальную экскурсию в Московский планетарий, а также играют в познавательно-речевые игры на космическую тематику.

Учащиеся 1-11 классов активно участвуют в конкурсах видеопрезентаций, рисунков, поделок на тему: «Загадочный мир космоса», пробуют свои артистические способности в конкурсе чтецов «Они были первыми», отгадывают кроссворды на космическую тему.

Также вместе с родителями школьники смотрят документальные фильмы о достижениях России в области космонавтики, совершают виртуальные экскурсии на официальном сайте Мемориального музея космонавтики Москвы.