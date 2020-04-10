РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 апр. Женская консультация роддома Балашихи в микрорайоне Саввино переехала в другое помещение на Троицкую улицу в микрорайон Павлино, сообщается в Instagram-аккаунте Балашихинского роддома.

Здание роддома в микрорайоне Саввино перепрофилируют для пациентов с коронавирусной инфекцией. Инфекционное отделение на 400 мест примет первых пациентов до конца апреля.

«Уважаемые будущие мамы, стоящие на учете в женской консультации Балашихинского родильного дома «Саввино»! Женская консультация и пренатальный скрининг переехали по адресу: микрорайон Павлино, улица Троицкая, дом №3, 1 этаж жилого дома, между 5 и 4 подъездами. Вход со стороны леса, не со двора», - говорится в сообщении.

Скрининги идут в прежнем режиме. Отмененные приемы скрининга 6, 7, 8 апреля будут проводиться 13, 14 и 15 апреля.

Пренатальный скрининг продолжит прием с 9 апреля.