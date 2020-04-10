РИАМО – 10 апр. Научный обозреватель телеканала «Культура» Александр Галкин убежден, что россиянам есть чем гордиться в области научно-технических достижений, а чтобы привить любовь к своей стране, необходима правильная пропаганда, сообщает Федеральное агентство новостей.

Среди жителей Санкт-Петербурга провели опрос ко Дню космонавтики, во время которого задавали прохожим простой вопрос: «Какая страна, по-вашему, первой запустила человека в космос: США, Великобритания или Германия?».

«Первые два респондента ответили, что первой страной <…> были Соединенные Штаты Америки. Еще один респондент сообщил, что не знает, остальные опрашиваемые в принципе отвечали правильно — Советский Союз или Россия. А кто-то даже вспомнил дату исторического полета и называл первого космонавта Земли — Юрия Гагарина», – отмечается в материале.

По словам Галкина, отсутствие знаний о том, кто первым запустил человека в космос, связано с отсутствием правильной пропаганды.

«Тем, кто считает американцев лидерами <…> это люди, рожденные либо в середине 80-х, либо начале 90-х годов. Это было время, когда все выступали против советской власти, против всего советского <…> Но то, что люди так думали — это особенность советской пропаганды <…> В общем утверждалось, что космос нафиг нам не нужен», — сказал научный обозреватель.

Соответственно, данный провал в знаниях сказывается и сейчас, но, по мнению эксперта, России необходимо вновь заняться воспитанием молодежи и прививать ей интерес к точным наукам и истории освоения космоса СССР. Научный обозреватель уверен, что россияне могут гордиться своим космическим прошлым, им нужно рассказывать о достижениях в области науки и техники.

«У нас люди не знают, кто был первым человеком в космосе, нам не хватает космической пропаганды в хорошем смысле этого слова. У тех же американцев в этом плане все намного лучше — они даже из провальной миссии «Аполлон-13» сумели сделать достижение», — отметил Галкин.

Первый полет человека в космос состоялся 12 апреля 1961 года. В этот день с космодрома «Байконур» стартовал советский космический корабль «Восток-1» с пилотом-космонавтом Юрием Гагариным на борту. Данное событие стало отправной точкой в развитии пилотируемой космонавтики.