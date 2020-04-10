РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 10 апр. Администрацией Котельников совместно с собственником земельного участка ООО «Феникс» проведены работы по созданию противопожарной минерализованной полосы, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

В Котельниках начали выполнять план мероприятий по предупреждению и ликвидации пожаров в период 2020 года, утвержденного постановлением правительства Московской области от 24 марта 2020 года №135/8 «О подготовке к пожароопасному периоду на территории Московской области в 2020 году».

«Администрацией Котельников совместно с собственником земельного участка ООО «ФЕНИКС» проведены мероприятия по созданию противопожарной минерализованной полосы шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером (опашка территории), граничащего с лесным массивом Кузьминского лесопарка», - говорится в сообщении.