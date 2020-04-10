РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 апр. Жительница одного из домов на Спасском бульваре в микрорайоне Саввино Балашихи пожаловалась на плохую уборку и дезинфекцию в подъезде, администрация округа рассмотрела обращение и устранила выявленные нарушения, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница пожаловалась на портале на ненадлежащую уборку подъезда №1 в доме №6 на Спасском бульваре. Она отметила, что на 15 этаже не проводится влажная уборка, а также дезинфекция, и попросила принять соответствующие меры.

«Администрация городского округа Балашиха рассмотрела обращение по вопросу ненадлежащей уборки от мусора и грязи в подъезде по адресу: микрорайон Саввино, Спасский бульвар, дом №6. Выявленные нарушения по дезинфекции и уборке МОП устранены. Спасибо за Ваше обращение!» - сказала начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Балашихи Юлия Смирнова.

Она добавила, что в подъездах на информационных досках размещены графики уборки и дезинфекции МОП.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.